Tarkan yeni şarkısının ismini açıkladı

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Son albümü "10"u 2017 yılında yayınlayan Tarkan (49), yeni projesi için kolları sıvadığını duyurmuştu. "Geri sayım başladı. Yeni şarkı geliyor." diyen ünlü şarkıcı, sevenlerini heyecanlandırmıştı.

YENİ ŞARKISININ ADINI AÇIKLADI

Tarkan, hayranlarının uzun süredir beklediği sosyal medya hesaplarından duyurdu. Daha önce albümünden bir şarkının ilk 10 saniyesini "Çok yakında!" notuyla yayınlayan Tarkan, bu kez yeni şarkısının ismini açıkladı.

"GEÇÇEK' 17 ŞUBAT'TA SİZLERLE"

Megastar, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Geççek', 17 Şubat'ta sizlerle... Ay ay çok heyecanlı..." ifadelerini kullandı. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede yaklaşık 170 bin beğeni alırken, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Şarkının adı ayrıca sosyal medyada tartışma konusu da oldu.

"CUPPA' VAKASI BEKLİYORUM"

İşte ünlü şarkısının gönderisine yapılan yorumlardan birkaçı:

* Ay vallahi çok heyecanlı. Gönder artık, gelsin!

* Yani bir Tarkan hayranı olarak şarkının ismini gördüğümden beri 'Cuppa' vakası bekliyorum, umarım yanılırım.

* Kral dönüyor!

* Vallahi ne yalan söyleyeyim eğer linç de yemeyeceksem; şarkının ismi, 'Bir 'Cuppa' felaketi daha geliyor' hissi yarattı. Çok uzun yıllardır iyi bir şarkı ya da albüm çıkaramadı Tarkan. Umarım bu sefer olur...

* Heyecanla bekliyoruz.

"BELKİ BU ŞARKI BİZİ BİRAZ TESELLİ EDER"

Megastar, yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etti:

Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup, biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. 'Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki 'Geççek' yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir...

"GEÇÇEK"TE OZAN DOĞULU İMZASI

Ayrıca sözü ve müziği Tarkan’a ait olan “Geççek”in düzenlemesi de yine Ozan Çolakoğlu imzasını taşıdığı öğrenildi.

4 GÜN SÜREN KLİP ÇEKİMİ

Yönetmenliğini İrfan Yıldırım’ın, prodüksiyonunu Anima İstanbul’un yaptığı video klibin 4 gün süren çekimleri ise İstanbul’da 20’den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.

"ÇOK YAKINDA!" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını ve hastalığı hafif semptomlarla atlattığını açıklayan Tarkan, albümünden bir şarkının ilk 10 saniyesini "Çok yakında!" notuyla yayınlamıştı. Takipçileri, 49 yaşındaki şarkıcının paylaşımına, "Şarkıla bizi Megastar!" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

"KORONA" KARARI

Öte yandan her yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sevenleriyle buluşan Tarkan, pandemi nedeniyle sahnelere ara vermişti. Belirli tedbirlerle pek çok müzisyenin sahne almaya başlamasının ardından Megastar, hayranlarından kendisine gelen "konser" taleplerine yanıt vermişti.

"KAVUŞACAĞIZ MUTLAKA, SABREDİN"

Bir süre daha sahneye çıkmayacağını belirten ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. 'Ee o zaman neden konser yapmıyorsun?' diyenlerinizi duyuyorum. Pandemi…

Biliyorum; belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum; biz bir araya geldik mi, koparız. Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri... Ee kimseyi tehlikeye atmak istemem... Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim. Kavuşacağız mutlaka, sabredin...