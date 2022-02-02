Tarkan koronavirüsü atlatmış!

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Koronavirüse yakalanan isimler arasına ünlü şarkıcı Tarkan da katıldı. Tüm tedbirleri almasına rağmen virüse yakalanan Tarkan, 10 gün önce PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

KORONAVİRÜSÜ ATLATMIŞ!

Süreci çok hafif semptomlarla geçirdiğini belirten şarkıcı, takipçilerine "Aşı olun." çağrısında da bulundu. Instagram hesabından son sağlık durumu hakkında bilgi veren 'Megastar', kısa süre sonra hastalığı atlattığını da dile getirdi.

TARKAN'DAN "AŞI" ÇAĞRISI

Evinin salonunda yatarken verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan ve sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyaran Tarkan, "10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim. Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor. Yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda 'İyi ki aşılıyım' diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki; aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Covid'i. Aman, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

"KORONA" KARARI

Öte yandan her yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sevenleriyle buluşan Tarkan, pandemi nedeniyle sahnelere ara vermişti. Belirli tedbirlerle pek çok müzisyenin sahne almaya başlamasının ardından Megastar, hayranlarından kendisine gelen "konser" taleplerine yanıt vermişti.

"KAVUŞACAĞIZ MUTLAKA, SABREDİN"

Bir süre daha sahneye çıkmayacağını belirten ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. 'Ee o zaman neden konser yapmıyorsun?' diyenlerinizi duyuyorum. Pandemi…

Biliyorum; belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum; biz bir araya geldik mi, koparız. Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri... Ee kimseyi tehlikeye atmak istemem... Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim. Kavuşacağız mutlaka, sabredin...