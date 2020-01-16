İkinci kez baba olmaya hazırlanan Tarkan'ın annesi hastaneye kaldırıldı. Neşe Tevetoğlu'nun bacağındaki bir damarın tıkanması sonucu tedavi altına alındığı öğrenildi.

Tarkan'ın asistanı Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a yaptığı açıklamada, "Hayati bir durum söz konusu değil. Bacağında damar tıkanıklığı vardı. O sorun giderildi. Her şey yolunda, bir sorun yok" dedi.