Tarkan'ın, 'akşam güneşi' paylaşımı: Kime vururdu akşam güneşi?

Tarkan’ın paylaştığı fotoğraf sonrası, takipçileri de yorumlarında duygularını dile getirdi. İşte bazı yanıtlar;

"Kendi, kalbi ve sesi güzele vurmuş güneş"

"Güzele ve iyi insanlara"

"Adam gibi adama vurur"

"Senin gibi kalbi de kendi de güzele vurur"

Fotoğraflar: Instagram