Tarkan'ın, 'akşam güneşi' paylaşımı: Kime vururdu akşam güneşi?
Tarkan Tevetoğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı 'akşam güneşi' temalı fotoğrafıyla takipçilerinin dikkatini çekti. "Sahi kime vururdu akşam güneşi?" sorusunu sorduğu paylaşımına, takipçilerinden yanıt gecikmedi; "Kendi, kalbi ve sesi güzele vurmuş güneş"
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Tarkan, sosyal medya hesabında geçmişten anılarından, işinden ve sosyal konulardan paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşimde bulunmaya devam ediyor.
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Son olarak, ünlü şarkıcı, 'akşam güneşi' temalı bir paylaşımda bulundu. Tarkan, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Ne güzeldir kızıllığı akşam güneşinin. Sahi kime vururdu akşam güneşi? Özledim bu arada"
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Şarkıcının bu paylaşımı, "Akşam güneşi yüzü güzele vurur" sözünü hatırlatırken, aynı zamanda sadece dış güzelliğin değil, iç güzelliklerin de akşam güneşiyle yansıdığına dair bir anlam taşıyor.
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Tarkan’ın paylaştığı fotoğraf sonrası, takipçileri de yorumlarında duygularını dile getirdi. İşte bazı yanıtlar;
"Kendi, kalbi ve sesi güzele vurmuş güneş"
"Güzele ve iyi insanlara"
"Adam gibi adama vurur"
"Senin gibi kalbi de kendi de güzele vurur"
Fotoğraflar: Instagram