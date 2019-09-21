Gece boyunca yağan yağmura rağmen Açıkhava’yı dolduran sevenlerinin şarkılara tek bir ağızdan eşlik ettiği konserde Tarkan, “Dudu”, “Kış Güneşi”, “Hepsi Senin mi?” gibi klasikleşen pop şarkılarının yanı sıra son albümünden “Yolla”, “Biz Çocukken”, “Çok Ağladım” gibi şarkılarını da seslendirdi.