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Tarkan'dan esprili paylaşım: Ormanlar kralı Tarzan! - Magazin haberleri

Tarkan'dan esprili paylaşım: Ormanlar kralı Tarzan!

Megastar Tarkan, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. İmaj değişikliğine giderek saçlarını ve sakalını uzatan ünlü şarkıcı, gönderisine, "Ormanlar kralı Tarzan' single'ım çok yakında sizlerle..." ifadesini kullanarak esprili bir not düştü

11.10.2021 - 18:44 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tarkan'dan yeni paylaşım geldi. İmaj değişikliğine giden ünlü sanatçı, son halini yayınladı.

  • "YAKINDA TARZAN'DAN TARKAN'A DÖNERİM"

    Saçlarını ve sakalını uzatan Tarkan, gönderisine esprili bir not düşerek şu ifadelere yer verdi:

    'Ormanlar kralı Tarzan' single'ım çok yakında sizlerle... Şaka bir yana, bende pandemide saçlar çığırından çıktı. Ama yakında Tarzan'dan Tarkan'a dönerim merak etmeyin. Ve de yeni şarkılarla... Çok özledim...

    Paylaşımıyla hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gören sanatçıya, "Uzun saçlı albüm kapağı güzel olur." ve "90'lara dönüş olmuş." şeklinde yorumlar yapıldı.

  • YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

    48 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de dört yıl önce yayınlayıp, kısa süre sonra sildiği üstsüz fotoğrafıyla ilgili yıllar sonra bir itirafta bulunmuştu.

  • "KEŞKE BU ANDA KALSAYDIM"

    O güne ait başka bir karesini paylaşan Tarkan, gönderisine şu notu düşmüştü:

    Bir "İyi geceler tbt'si de iyi gider şimdi" dedim. Birkaç yıl önce New York konseri için gittiğim Amerika'dan yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp, paylaştığım gecenin sabahında "Eyvah ne yaptım ben!" deyip, hemen sildiğim bir fotoğraf vardı ya... İşte şimdi paylaştığım bu fotoğraf, o aynı geceden tam üstümü çıkarmadan önceki andan... Keşke bu anda kalsaydım... Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım hala bilmiyorum! Ama sanırım uzun uçak yolculuğu, uykusuzluk, jet lag gibi faktörler aklımı başımdan almıştı.

  • "KORONA" KARARI: BİR SÜRE DAHA KONSER VERMEYECEK

    Öte yandan her yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı, pandemi nedeniyle sahnelere ara vermişti. Belirli tedbirlerle pek çok müzisyenin sahne almaya başlamasının ardından Megastar, hayranlarından kendisine gelen "konser" taleplerine yanıt vermişti.

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