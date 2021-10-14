"ÇOCUKLUĞUMDAN BİR DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFI"

Eski günleri yad eden Tarkan, gönderisine, "Madem doğum günüm yaklaşıyor, bugünün #tbt'si çocukluğumdan bir doğum günü fotoğrafı olsun o zaman..." notunu düştü. Megastar'ın paylaşımı takipçileri tarafından 88 binden fazla beğeni aldı. Kullanıcılar Tarkan'a, "Her zaman tatlısın..." ve "O kazak var ya o kazak... 80'ler ve 90'lar kokusu salan bir fotoğraf olmuş..." şeklinde yorumlarda bulundu.