Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tarkan: Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum - Magazin haberleri

        Tarkan: Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum

        Tarkan, "Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum" diyerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 09:39 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü duygu dökümü niteliğindeki bir mesajla kutladı.

        • 2

          Almanya'ya giden işçi bir ailenin çocuğu olduğunu belirten 51 yaşındaki Tarkan; "Bu noktaya nereden geldiğimi de hiçbir zaman unutmadım, unutmam" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "BU NOKTAYA ÇOK ÇALIŞARAK GELDİM"

          Tarkan, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum. Ha, inanmam öyle sınıflara filan bu arada... Hepimiz aynı geminin yolcularıyız, kimse kimseden üstün değildir benim gözümde, kalbimde... 60’lı yılların sonlarında çalışmak için Almanya’ya giden işçi bir ailenin çocuğuyum. Zorlu koşullarda var olmaya çalışan kalabalık bir aile içinde büyüdüm ve küçük yaşlarda öğrendim; çok çalışarak, emek vererek daha iyi bir geleceğin mümkün olduğunu. Bugün geldiğim noktaya çok çalışarak geldim. Bu noktaya nereden geldiğimi de hiç bir zaman unutmadım, unutmam. Kendime her zaman sahici oldum bu yüzden. Küçük şeylerden mutlu olmayı hep bildim. Her şeyden önce, iyi insan kalabilmeyi. İçimden geldi, bu duygularımı paylaşmak istedim sizlerle bu özel günde.
          1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapıkule'de TIR'da ele geçirildi! 23 külçe altın!
        Kapıkule'de TIR'da ele geçirildi! 23 külçe altın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geliyor
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Yanardağ patlamasının ardından binlerce kişi tahliye edildi
        Yanardağ patlamasının ardından binlerce kişi tahliye edildi
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Arife nine 75 yaşındaydı... 50 kişilik ekiple aranıyor!
        Arife nine 75 yaşındaydı... 50 kişilik ekiple aranıyor!
        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Gazeteler yapay zekaya karşı
        Gazeteler yapay zekaya karşı
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya ikinci onay
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya ikinci onay
        Habertürk Anasayfa