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        Haberler Magazin Tarkan, acısını paylaştı

        Tarkan, acısını paylaştı

        Geçtiğmiz hafta annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybeden Tarkan, yaşadığı zor günlerin ardından duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 17:57 Güncelleme: 24.04.2025 - 19:20
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        Tarkan, acısını paylaştı
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        Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan'da kalp krizi nedeniyle vefat etmişti. Tevetoğlu'nun cenazesi, İstanbul Maltepe Cumhuriyet Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Maltepe Mezarlığı'na defnedilmişti.

        Tarkan, yaşadığı zor günlerin ardından duygularını dile getirdi: Anne kaybı, içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun.

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        Tarkan, Pınar Dilek ile 2016'da evlenmiş, çiftin kızları Liya da 2018'de dünyaya gelmişti.

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        #tarkan
        #Neşe Tevetoğlu

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