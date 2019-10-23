Megastar Tarkan'ın yılbaşı adresi belli oldu. Kıbrıs'ta bulunan bir otelle el sıkışan Tarkan, iki saat sahne alacak. 2. Sayfa' programının haberine göre; Tarkan, yılbaşı programı için 2 milyon TL alacak.

Megastar, Kıbrıs'ta sahnede kaldığı her dakika için 16 bin TL para almış olacak.