Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nel

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Şeklindeki sorular iş arayanlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Bekir Pakdemirli, 2.153 sözleşmeli personel istihdam edileceğini ve başvuru tarihlerini açıkladı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Konuyla ilgili henüz Bakanlıktan açıklama yapılmadı. Detaylar paylaşıldıkça haberimizde de yer alacaktır.