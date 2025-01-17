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        Haberler Bilgi Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Taklit ve tağşiş olan ürünler neler?

        Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Taklit ve tağşiş olan ürünler neler?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesini yayımlayarak gıda güvenliğini tehlikeye sokan ürünleri kamuoyuna duyuruyor. İşte taklit ve tağşiş olan ürünler listesi

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        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 17:24 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:24
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