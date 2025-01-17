Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Taklit ve tağşiş olan ürünler neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesini yayımlayarak gıda güvenliğini tehlikeye sokan ürünleri kamuoyuna duyuruyor. İşte taklit ve tağşiş olan ürünler listesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini duyurmaya devam ediyor.
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN YAYIMLADIĞI LISTEDE YER ALAN BAZI ÜRÜNLER VE MARKALAR ŞU ŞEKILDE;
Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş pekçok farklı ürün tespit ediliyor.
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