18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de kurum ve kuruluşlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alırken, vatandaşların daha çok online işlem yapması öneriliyor.
Bakan Pakdemirli de üreticilere çağrıda bulunarak, "Üreticilerimiz https://eciftci.tarbil.gov.tr adresinden mobil uygulamamızı indirerek ya da e-Devlet şifresiyle giriş yaparak tarım, hayvancılık, genel ve destek başvuruları gibi birçok işlemi online yapabilirler." ifadesini kullandı.
HER TÜRLÜ TARIMSAL BİLGİ YER ALIYOR
Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Bakan Pakdemirli'nin işaret ettiği e-Çiftçi portalı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Sistem, kayıtlı bulunan 2 milyon 132 bin 698 işletme, 33 milyon tarım parseli, 80 milyon 101 bin 846 baş (büyükbaş ve küçükbaş) hayvan varlığı ve ürün çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, dünyanın en geniş ve en kapsamlı tarım bilişim altyapılarından biri olma özelliğine sahip bulunuyor.
Birçok desteklemeye ilişkin ön başvurunun yapılabildiği sistemde, tarımsal alanda faaliyet gösteren çiftçi işletmeleri ile ilgili bilgiler yer alıyor ve bunlara bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden erişilebiliyor. Bu portal üzerinden e-Çiftçi Sistemi'ne giriş yapan kullanıcı, işletmesinde kayıtlı tarım arazilerinin ada-parsel bilgilerine, bu parseller üzerinde kayıtlı ürün detaylarına, kulak küpesi ile kayıtlı hayvanların yaş, ırk, cinsiyet bilgilerine tek yerden ulaşıp işlem yapabiliyor.
Kullanıcılar işletmelerinde yer alan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları ile ilgili doğum, ölüm, hastalık, satış gibi durumlardaki bildirimlerini uygulama üzerinden yapabilirken, bu bildirim anlık Bakanlığın ilgili birimine ulaşıyor.
Çiftçilerin zamandan da kazanmasına imkan sağlayan uygulamayla üreticiler sorunlarını ilçe müdürlüklerine gitmeden yetkililere iletebiliyor.
Sistemle çiftçiler, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerine yönelik birçok destekleme ön başvurusunu portal üzerinden yapabiliyor. Sistem sayesinde tüm tarımsal faaliyetler raporlanarak, geçmiş sezonlar karşılaştırılabiliyor.
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