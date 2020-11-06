Resmi Gazete'nin 5 Kasım tarihli mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtları esas alınarak çiftçilere dekar başına; buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 27 TL, çeltik ve kütlü pamuk için 66 TL, nohut, kuru fasulye ve mercimek için 26 TL, patates için 31 TL, yağlık ayçiçeği ve soya için 30 TL, dane mısır için 29 TL, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık ve yem bitkileri için 21 TL, zeytin ve diğer ürünler için 19 TL, nadas için de 8 TL mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacak.

Karar kapsamında organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına kategorisine göre 100 TL ile 5 TL arasında destekleme ödemesi yapılması öngörülürken, arıcılığa da organik hayvancılık desteği kapsamında her bir kovan başına 10 TL destekleme ödenecek.



HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

Karar çerçevesinde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, 1-200 baş arasında besilik sığır desteği hayvan başına 250 TL, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde hayvan başına anaç koyun için 30 TL, anaç keçi için 35 TL, tiftik keçisi için 20 TL destek ödemesi öngörülürken, 100 baş ve üzeri anaç koyun-keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5,000 TL destekleme ödemesi yapılacak. Kararla ayrıca, biyolojik ve biyoteknik mücadele, su ürünleri, yem bitkileri üretim, geleneksel kıyı balıkçılığı, hayvan gen kaynakları, sertifikalı tohum kullanım, yurtiçi sertifikalı tohum ve fidan üretim alanlarına yapılacak destekleme ödemesi miktarları da belirlendi.