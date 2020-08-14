Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,49, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,28 arttı.
Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,49 artışla 179,52 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,28 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,86 yükseldi.
Sektörlerde bir önceki aya göre değişimde, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,13, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,46 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,04 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim ise tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,41 düşüş, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,51 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,54 artış görüldü.
Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en az artış yüzde 8,81 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren diğer alt grup ise yüzde 9,42 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak kaydedildi.
Buna karşılık, artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 22,92 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 20,4 ile tahıllar (pirinç hariç),baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 19,72 ile lifli bitkiler olarak belirlendi.
Temmuzda bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 5,66 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda gerçekleşti. Azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,04 ile çeltik ve yüzde 3,16 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.
Temmuzda artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,28 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 2,59 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 2,24 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak tespit edildi.
Endekste kapsanan 87 maddeden, 30'unun ortalama fiyatında azalış olurken, 14'ünün ortalama fiyatında değişim olmadı, 43'ünün ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
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