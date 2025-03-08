Tarım Kredi Market aktüel kataloğu yayında! İşte indirimli ürünler
Tarım Kredi Kooperatif Market, 9 Mart - 2 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olan yeni indirim kataloğunu alışverişseverler ile paylaştı. Özellikle Ramazan ayına özel ayçiçek yağından beyaz peynire, tavuk bagetten zeytine kadar birçok temel ihtiyaç ürününde sabit fiyat uygulaması gündeme geldi. Peki, Tarım Kredi Marketlerde mart ve nisan ayına özel hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Market aktüel kataloğu...
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Tarım Kredi Kooperatif Marketler temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, şarküteri çeşitlerinden Ramazan’a özel hurmalara kadar pek çok kategoride fiyatlar sabitlenirken, ürünleri raflardaki yerini aldı. 9 Mart - 2 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak kampanya, Türkiye genelindeki Tarım Kredi satış noktalarında vatandaşlarla buluşuyor. İşte güncel katalog...
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TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNDE FİYATLAR SABİTLENDİ
Tarım Kredi, Türkiye genelindeki kooperatif market satış noktalarında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan ayı indirim kampanyası başlattı.
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Kampanya kapsamında, 15 Mart tarihine kadar kooperatif market satış noktalarında, pirinç, bulgur, makarna, yağ, şeker gibi 157 ürünün fiyatı sabitlenerek zam uygulanmayacak.
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