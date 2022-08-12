Tarım Kredi Market nerede ve hangi illerde var? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hangi semtlerde hizmet veriyor?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30-40 üründe indirime gidileceğini açıklamasının ardından, konuya ilişkin aramalar hızlandı. Peki Tarım Kredi Market nerede, hangi illerde var? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hangi semtlerde hizmet veriyor? İşte Tarım Kredi Marketleri listesi...

TARIM KREDİ MARKETLERİ NEREDE?

Tarım Kredi Marketleri, Afyon, Aydın, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, İzmir, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova'da bulunurken yeni açılacak marketlerle birlikte tüm illerde market olacak.

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