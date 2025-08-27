Habertürk
        Tarım Kredi Kooperatif market indirim kataloğu 22 Ağustos-15 Eylül 2025: Tarım Kredi Kooperatif indirimlerinde neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif market indirim kataloğu 22 Ağustos-15 Eylül 2025: Tarım Kredi Kooperatif indirimlerinde neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif market 22 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerini duyurdu. Okul malzemeleri, gıda ürünleri, temizlik malzemeleri gibi ürünler indirimli olacak. Özellikle öğrenciler ve veliler Tarım Kredi Kooperatif market indirim kataloğunu inceliyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Marketlerde güncel indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 13:39 Güncelleme: 27.08.2025 - 13:39
          Tarım Kredi Kooperatif Market indirim listesi yayınlandı. 15 Eylül’e kadar devam edecek KOOP indirim kataloğunda yine birbirinden özel ürünler dikkat çekti. Defter, kalem, zımba seti, silgi, pastel boya, fosforlu kalem indirimde olacak. İşte, 22 Ağustos- 15 Eylül 2025 Tarım Kredi Market aktüel broşürü indirimli ürün fiyatları listesi...

