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        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Kooperatif market 10-23 Ağustos 2024 aktüel: Markette son gün! Bu hafta marketlerde neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif marketlerde son gün! Bu hafta marketlerde neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 58 ürün indirime girdi. İçecek çeşitleri, kahvaltılık, bakliyat, atıştırmalık gibi birçok ürünün yer aldığı aktüelin geçerlilik süreci bugün doluyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market 10-23 Ağustos 2024 kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 14:20 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:20
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          Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 10 Ağustos'ta başlayan indirim 23 Ağustos itibarıyla sona eriyor. Markette kahvaltılık, donmuş ürünler, kırmızı beyaz et, atıştırmalık ve kuru bakliyat olmak üzere 58 ürünün indirimli şekilde satışı devam ediyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 10-23 Ağustos 2024 aktüeli...

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