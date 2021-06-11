Tarım 5.0’a geçmezsek ekmek 5 TL olur

Türkiye bu yıl kurak bir dönemden geçiyor. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere tahıl deposu olan üretim alanlarında yağışların yetersiz kalması üretimi olumsuz etkiliyor. Tohum Platformu kurucusu Mine Ataman, bir grup gazeteciyle sohbetinde, iklim değişikliğinin tarım sektörüne etkilerini değerlendirdi. Türkiye’nin iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Ataman, önlem alınmaması halinde önümüzdeki 10 yıllık zaman diliminde birçok ürünün üretilemez hale geleceğini, bunlar arasında narenciye, sebze, meyve, fındık, kiraz gibi birçok ürün bulunduğunu ileri sürdü. Tarımda önemli çalışmalar yapılmakla birlikte bunların genellikle günü kurtarmaya odaklandığını kaydeden Ataman, tarım ve teknoloji buluşmasının sağlanamaması durumunda iç pazarda fiyatların korkutucu derecede artacağını söyledi. İhracat pazarının da kaybedileceğini belirten Ataman, riskleri azaltmanın tek yolunun teknoloji kullanımı ve tarım 5.0 olduğunu ifade etti.

Tarımda teknolojiden yararlanmanın sağlayacağı avantajlara dikkati çeken Mine Ataman, “Ölçemediğiniz, ölçtüklerinizi anlamlı bilgiye dönüştüremediğiniz hiçbir alanda başarılı olmak mümkün değil” dedi. Ataman, “Tarım çok bilinmeyenli bir denklem gibi, toprak, bitki, su hepsinin verileri tüm endüstriyi etkiliyor. Bu anlamda tüm verilerin büyük havuzda toplanması, uzun vadeli strateji oluşturulması açısından çok önemli” diye konuştu.

Tarımda gelişmiş ülkelerin uydulardan gelen verilerin yanı sıra sensörler aracılığıyla nem, ısı, tuz, sıcaklık gibi bilgileri ‘okyanus’ denen bir havuzda topladığını kaydeden Ataman, “Bunlar yapay zekâ ile anlamlandırılıp, tarımın tüm paydaşlarına iletilerek, sektörün kısa ve uzun vadeli yönlendirildiğini söyledi.

ÇÖZÜM TARIM 5.0

ABD, Rusya, Çin gibi ülkelerin iklim değişikliğine karşı etkili tarımsal modelleri uygulamaya koyduğunu, Türkiye’nin bu ülkeler karşısında tarımsal üretimini ve ihracatını korumasının giderek zorlaşacağını belirtti. Çözümün Tarım 5.0’ı uygulamaya koymak olduğunu kaydeden Ataman, çiftçilerin Tarım 5.0 ile planlanmış teknoloji ile desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ataman, “Çok uluslu şirketler az çeşit, uygun fiyatlı ürünler üretiyorlar. Dolayısıyla tek tip beslenen, sağlıksız insanlar ortaya çıkıyor. Türkiye’de üretimin yüzde 80’ini yapan küçük çiftçiler teknolojiyle desteklenmezse, çok uluslu şirketler tarımımıza yön verecek, tekel oluşturacak” dedi.

Mine Ataman, Türkiye bir an evvel Tarım 5.0’a geçmezse bugün 1.5 lira olan 200 gram ekmeğin fiyatının kısa süre sonra 5 TL’ye çıkacağını iddia etti.

TOHUM TAKASLARINA DİKKAT!

Türkiye’de çok yaygın olan bölgeler arası tohum takaslarının yarattığı tehlikeye dikkati çekti. Ataman, kontrolsüz yapılan tohum takaslarının bakteri, virüs ve iplik kurdu gibi mikroskobik canlıların yayılmasına yol açtığını belirtti.