Can Gürzap, "50 yıldır sahnedeyim. Bu en zor sahneye çıkışım oldu. Hep öğretmeni olarak, hem dostum olarak, kardeşim olarak Tarık'ı çok sevdim. Çok güzel zamanlarımız oldu.Oynadığı bütün o sert karaktere rağmen Tarık bir komikti. 'Komikler gülmez, güldürür' Herhangi bir toplantıda Tarık'ın adı geçtiği zaman herkesin suratına bir gülümseme gelirdi. Ben bir gün bizim çevreden bir arkadaş çok kızındı. Şuna ben bir şey yapayım dedim. 'Tarık Ünlüoğlu' dedim, arkadaşımızı durdu. Gülümsemeye başladı. Etrafına baktı kimse yok. bunu birkaç kez tekrarladım. Tarık bir terapiydi. Tarık benim dostumdu. Bana karşı vefalı ve dürüsttü. İyi ahlak sahibiydi. İyi oyuncuydu. İyi insandı. Tarık gezmeyi çok severdi. Aklına estiği an Gülenay ile gezerlerdi. Herkes gıpta ederdi. Onun için o yukarıdaki yıldızlardan birinde duramaz. O sürekli bizim üstümüzde dolaşacak. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.