İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır.



Usta oyuncu, Kurtlar Vadisi, Avrupa Avrupa, Bir Yusuf Masalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol almıştı.



Ünlüoğlu, Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınmıştı.