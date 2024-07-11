Tarık Mengüç'ten 'Kraliçe'
Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, yeni şarkısı 'Kraliçe' ile sevenleriyle buluşuyor
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2004'te çıkardığı 'Şakşuka' şarkısıyla tanınan yayınladığı 'Lakerda', 'İki yüzlüler', 'Yılan', 'Ömrüm' ve 'Sütlü Çikolatam' gibi şarkılarıyla tanınan Tarık Mengüç, yine bomba gibi bir şarkı ile listelerin zirvesine göz kırpıyor.
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Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye, Davut Güloğlu, Ayça Tekindor, Bülent Serttaş gibi sanatçılara bestelerini veren, Tarık Mengüç bu kez 'Kraliçe' ile geri dönüyor.
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Söz ve müziği Tarık Mengüç imzası taşıyan Kraliçe'nin düzenlemesi ünlü aranjör Suat Aydoğan'a ait. Şarkının ruhuna yaraşır klibinin yönetmen koltuğunda Mustafa Özen otururken, çalışmaya ait fotoğrafları ise Halil Güzel çekti.
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'Kraliçe', 12 Temmuz'dan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production Youtube kanalında yayında olacak.