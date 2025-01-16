Ayrıca "Dünya Hiçbir Şey Günü" (International Nothing Day) 16 Ocak'ta kutlanır. 1973 yılında Amerikalı gazeteci Harold Pullman Coffin tarafından önerilen bu gün, hiçbir özel etkinlik veya kutlama yapılmaması için tasarlanmış ironik bir gündür. Amaç, insanlara bir günlüğüne herhangi bir özel sebep olmadan "hiçbir şey" yapmayı hatırlatmaktır. Bu günün resmi bir statüsü yoktur ve genelde mizahi bir yaklaşım taşır. Yine de, modern dünyanın yoğun temposunda biraz durup dinlenmeyi ve "hiçbir şey" yapmamanın değerini düşünmek için iyi bir fırsat olabilir.