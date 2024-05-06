Tarihsel güzellik normları: Geçmişten günümüze 6 alışılmadık estetik anlayışı!

3. İNGİLTERE'DE SOLUK TEN İÇİN SÜLÜK KULLANILARAK VÜCUTTAN KAN ALINIYORDU

Kan almak uzun zamandır tıbbi tedavi yöntemi olarak kullanılan bir uygulama. Ancak bu yöntem Elizabeth dönemi İngilteresi’nde tuhaf bir trend için kullanılıyordu. Soluk tenli görünüm o dönemde çok popüler olduğundan dolayı makyajla bu görüntüye istediği kadar ulaşamayan kadınlar, kanlarını ektirerek solgun bir yüz elde ediyorlardı. Bu yöntem için ise kendi ağırlığının neredeyse on katı kadar kan emebilen tıbbi sülükleri kullandılar.