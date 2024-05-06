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        Haberler Yaşam Tarihsel güzellik normları: Geçmişten günümüze 6 alışılmadık estetik anlayışı!

        Tarihsel güzellik normları: Geçmişten günümüze 6 alışılmadık estetik anlayışı!

        İnsanlar yüzyıllar boyunca çekici görünmek için çaba harcadı. Bu çaba, farklı kültür ve çağlarda sürekli değişime uğrayarak şekillendi. Peki, tarihte yaşanmış olan tuhaf güzellik uygulamalarından kaç tanesini biliyorsunuz? İşte, sizin için eski dönemlerde gladyatörlerin terini krem olarak kullanmaktan ayak bağlamaya kadar uygulanmış 6 alışılmadık güzellik algısı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:42
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        • 1

          Güzellik algısı tarih boyunca sürekli değişerek ilerleyen bir kavram oldu. Eski dönemlerde özellikle bazı uygulamaların zararları bilinmediğinden farklı kültürlerin ve dönemlerin tuhaf güzellik standartlarıyla karşılaşırız. Bu yüzden sizin için haberimizde dişlerin karartılmasından cilde direkt olarak arsenik kullanmaya kadar yapılmış tuhaf güzellik uygulamalarını derledik. İşte, detaylar...

        • 2

          1. ROMA GLADYATÖRLERİNİN TERİ YÜZ KREMİ OLARAK SATILIYORDU

          Antik Romalılar, genellikle lükse olan tutkularıyla bilinir. Zengin Romalı kadınlar tarafından o dönemde yüz bakımı için gladyatör teri kullanılıyordu. Bu yüz bakımlarının cildi iyileştirdiğine ve gençliği koruduğuna inanılıyordu. Bunun sebebi ise gladyatörlerin fiziksel güçleri yüzünden saygı görmesiydi.

          Fotoğraf kaynağı: AP

        • 3

          Yani, gladyatör ne kadar başarılı olursa vücut sıvısının da o kadar etkili olacağına inanılırdı. Bu ter ise strigil adı verilen bir alet kullanılarak vücutlarından toplanıyordu ve daha sonra içine zeytinyağı karıştırılarak Roma kadınlarına yüz kremi olarak satıldı.

          Fotoğrafta İzmir'deki kazılarda bulunan, yaklaşık 2 bin 300 yıl önce gladyatörlerin vücutlarını kumdan temizlemek için kullanılan kazıma aleti "strigilis" adlı alet görülüyor. Kaynak: AA

        • 4

          2. ESKİ JAPONYA’DA GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN DİŞLER KARARTILIYORDU

          Birçok Asya ve Pasifik kültürünü kapsayan bu olayın ilk olarak Japonya’da çıktığı düşünülüyor. Tarihçilere göre Japon kadınları, diş kararması çekici ve güzel gözüktüğü için anemizu adı verilen bir maddeyle dişlerini siyaha boyuyorlardı.

        • 5

          Bu maddenin demir talaşı gibi metal karışımının sirkeyle birleştirilerek yapıldığı düşünülüyor. Bununla birlikte 18 yaş üstü kadınlar tarafından olgunluğunu göstermek amacıyla da uygulandığı biliniyor. Ayrıca, bu uygulamanın dişlere bir zararı olmadığı ve modern diş dolgularına benzer şekilde diş çürümesini önlediği düşünülüyordu.

        • 6

          Batılı güzellik standartlarının yaygınlaşmaya başlamasıyla bu gelenek azaldı. Ohaguro adı verilen bu diş karartma yöntemi, 1870 yılında Japonya'nın Meiji hükûmeti tarafından yasaklanmış olmasına rağmen Tayland, Kamboçya gibi ülkelerde bazı yaşlı kadınlar tarafından hala uygulanıyor.

        • 7

          3. İNGİLTERE'DE SOLUK TEN İÇİN SÜLÜK KULLANILARAK VÜCUTTAN KAN ALINIYORDU

          Kan almak uzun zamandır tıbbi tedavi yöntemi olarak kullanılan bir uygulama. Ancak bu yöntem Elizabeth dönemi İngilteresi’nde tuhaf bir trend için kullanılıyordu. Soluk tenli görünüm o dönemde çok popüler olduğundan dolayı makyajla bu görüntüye istediği kadar ulaşamayan kadınlar, kanlarını ektirerek solgun bir yüz elde ediyorlardı. Bu yöntem için ise kendi ağırlığının neredeyse on katı kadar kan emebilen tıbbi sülükleri kullandılar.

        • 8

          4. ÇİN’DE AYAK BAĞLAMAK ZARİF AYAKLARI BELLİ EDİYORDU

          Yüzyıllar boyunca Çinli kadınlar küçük ve zarif ayaklara sahip olmak için ayaklarını bağladı. Bu yöntemin amacı, altın lotus adı verilen zarif üç inçlik (yaklaşık 8 santimetre) bir görüntü yaratmak ve buna uygun işlemeli lotus ayakkabılar giyerek statüyü belli etmekti.

        • 9

          Bu yöntemin ne zaman başladığı belirsiz olsa da, bunun en eski kanıtlarından bazıları 1243'te ölen Leydi Huang Sheng'in mezarından geldiği biliniyor. Bu son derece acı verici yöntem büyük parmak dışındaki tüm parmakların kırılarak tabana düz bir şekilde bağlanmasıyla yapılıyordu.

        • 10

          Enfeksiyon oluşmaması içinse ayağa bağlanan uzun ipek şeritler iki günde bir çıkartılıp değiştiriliyordu. 1911’de yasaklanan bu uygulamanın Çin’in bazı uzak bölgelerinde hala yapıldığı düşünülüyor.

        • 11

          5. MAYA HALKI KAFA ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORDU

          M.S. 300 ila 900 yıllarında Maya Uygarlığı’nda kafatası şekli değiştiriliyordu. Bu güzellik tekniği sayesinde tanrılara yakınlaşacaklarına ve daha asil gözükeceklerini düşünüyorlardı. Bu sebeple yaşamlarının ilk birkaç yılında bazı çocukların kafatasını kasıtlı olarak şekillendirmek için özel bir kafa düzleştirme aparatı kullanıyorlardı. Bununla birlikte uzatılmış kafatasının sosyal statüyü ve güzellik duygusunu ifade ettiği de düşünülüyordu.

        • 12

          6. İNGİLTERE’DE PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN ARSENİK KULLANILIYORDU

          İngiltere'deki Viktorya Dönemi'nde pürüzsüz bir cilt elde etmek için kadınlar ciltlerine direkt olarak arsenik uyguladılar. Arsenik, tüketildiğinde kansere, kardiyovasküler hastalıklara ve zayıf bilişsel gelişime neden olabilen doğal bir element olduğundan makyaj ürünlerinde arseniğin kullanılması, ellerde ve ayaklarda şiddetli hiperpigmentasyona ve koyu lekelere yol açtı.

          Kaynak: Discover Magazine, History Defined

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