Kervan yolunun sürekli olarak araç ve yaya trafiğine açık olduğunu anlatan Acar, "Havası ve suyu çok güzel. İnsan burada adeta gençleşiyor. Şu anda kasım ayındayız ve hava sıcaklıkları mucize derecede güzel. Önceki yıllarda bu dönemlerde metrelerce kar olduğunu ve yolun kapandığını biliyoruz. Tarihi bir önemi de olan bu yol, Sürmene'den Bayburt'a kadar bağlantısı var. Bu nedenle yol açık olduğu sürece insan ve araçlar sürekli geçiş yapıyor ve bu güzellikleri görüyorlar" diye konuştu.