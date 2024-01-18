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Diyarbakır´ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi yakınında Silvan, Hazro ve Lice ilçelerini Kulp ilçesinden Muş´a bağlayacak olan 700 metrelik viyadük yapımı için yapılan çalışmalarda yüklenici firma tarafından dinamit kullanılınca 2'nci Abdulhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ OLDU DHA'da yer alan habere göre köprü güvenlik güçleri tarafından ulaşıma kapatılırken, kırsal Taşköprü Mahallesi Muhtarı Kazım Aydın konuya ilişkin, "Köprünün bir kısmı viyadük çalışması için dinamit patlatılması sonucu hasar gördü. REKLAM

"KÖPRÜ ONARILACAK' DEDİLER" Köprümüz hasar gördüğü için ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, 2-3 gün içinde çalışmalara başlayarak köprünün onarılacağını söyledi. Geçtiğimiz aylarda da köyümde birkaç ev bu şekilde dinamit patlatılması sonucu zarar gördüğü için vatandaşlarımız mağdur edildiklerini belirterek dilekçe verip şikayetçi oldular" dedi.