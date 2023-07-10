662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ilk finalisti Yusuf Can Zeybek kimdir?
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakalarında ilk finalist Yusuf Can Zeybek oldu. Yusuf Can Zeybek Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığı, İsmail Balabanı mağlup etti. İşte, Yusuf Can Zeybek kimdir ve kaç yaşında, detayları...
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662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş müsabalarında Yusuf Can Zeybek, İsmail Balabanı mağlup ederek ilk finalist oldu. Peki, Yusuf Can Zeybek kimdir, nereli ve kaç yaşında. İşte, Zeybek'in biyografisi.
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YUSUF CAN ZEYBEK KİMDİR?
Yusuf Can Zeybek 1994 yılı Antalya doğumludur. Zeybek 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon olmuştur. Ayrıca Yusuf Can Zeybek, 23 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştır.
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Yusuf Can Zeybek, 2021 yılında düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde finale çıkmış ancak finalde İsmail Balaban karşı mağlup olarak 2021 Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri müsakabasında 2. olmuştu.