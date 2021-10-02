İHA

Geçmişte Bagratlı Krallığı'na ve Cenub-u Garbi Kafkas Hükümeti, ‘Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti’ne başkentlik yapmış ve bu özelliği ile Türkiye'de herhangi bir ülkeye başkentlik yapmış ender şehirlerden birisi olan Kars’ın simgesi olan Kars Kalesi, mavi gökyüzü ve bulutların arasında görenleri mest etti.

İHA'nın haberine göre her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, adına türkülerin yazıldığı kale, ‘Kars Vadisi’ ve camilerle birlikte bir bütün olarak anbean kaydedildi.

KARS KALESİ

Ani Örenyeri ile birlikte antik sit alanı içinde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kültür Portalı kaleler ve surlar listesine dahil edilen Kars Kalesi’nin ilk defa Urartular tarafından inşa edildiği, Saltuklular, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından onarıldığı, eklemeler yapılarak birkaç defa inşa edildiği biliniyor.

Kitabesinde yer alan bilgiye göre, kale 1152 yılında Anadolu Selçuklu sultanı Meliki İzzeddin Keykavus’un emri ile veziri Firuz Akay tarafından yaptırıldı. 1386 yılında Moğol istilası sırasında Timur tarafından yerle bir edilen kale, 1579 yılında Osmanlı padişahı III. Murat’ın emriyle Lala Mustafa Paşa tarafından yeniden inşa edildi ve kalenin kitabesi surların kapısına konuldu.

GÜNEYBATI KAFKASYA CUMHURİYETİ'NE BAŞKENTLİK YAPTI

Urartular döneminde kurulan, Selçuklular döneminde genişletildiği düşünülen Kars Kalesi, Timur tarafından neredeyse tamamen yok edilmeden önce kitabesindeki bilgilere göre 27 km uzunluğundaki surlardan, 220 burçtan ve 4 kapıdan oluşan tüm şehri çevreleyen bir kaleydi. Kars Kalesi yüzyıllar boyunca fethetmesi güç kalelerden biri olarak anılırken, 12. yüzyılda hastane olarak kullanılan Ejderha Kulesi, savaşta yaralanan askerlerin tedavi edildiği, Anadolu’nun en eski hastanelerinden biridir.

Kıpçak Gürcü savaşında, kalenin müdafaasında bulunan Kahraman Celal Baba türbesi de kalede yer almaktadır. Kaleyi ziyaret edenleri, tepede karşılayan Celal Baba türbesi, yakın zamanda Kars Belediyesi tarafından onarılmış ve ziyaret açılmıştır.