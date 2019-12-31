Uzun yıllar kervansaray olarak tüccarlara hizmet verdikten sonra bir süre ilçe esnafı tarafından depo olarak kullanılan, 2004 yılında orijinaline sadık kalınarak yapılan restorasyonun ardından yeniden kullanımına sunulan han, bugün 22 standart, 2 süit ve 1 han ağa odasıyla otel ve restoran olarak yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

18, 19. ve 20. yüzyılda inşa edilen ünlü Safranbolu konakları manzarasıyla misafirlerini büyüleyen han, yöreye özgü dekorasyonu, yaklaşık 300 yıl önce yapılmış banyolu ağa odasıyla da misafirlerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

"DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN BURAYA GELEN MİSAFİRLERİMİZ VAR"

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan hanı işleten İbrahim Dereli, yaptığı açıklamada, yapıldığı dönemde tüccarların bu handa 3 gün boyunca ücretsiz misafir edildiğini söyledi.