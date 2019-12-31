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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki 374 yıllık Cinci Hanı, yerli ve yabancı turistlere konaklama ve restoran hizmeti sunuyor. AA'nın haberine göre Sultan 1. İbrahim zamanında Safranbolulu Molla Hüseyin Efendi tarafından 1645'te yaptırılan Cinci Han, ihtişamını koruyor.
Osmanlı şehir hanlarının klasik plan şemasına göre yapılan ve avlusunda havuz bulunan Cinci Hanı, 300 metrelik yer altı tüneliyle kentin atık suları ile kanalizasyonların disipline edildiği büyük bir kanyonun üzerinde yer alıyor.
Develerin ve atların konulduğu iki büyük alanı bulunan, iki kattaki dönemin taş işçiliğinin en güzel örneği 63 odasıyla Cinci Hanı, Türk demir işçiliğinin en güzel örneklerinden olan 3 ton ağırlığındaki giriş kapısı, kilit ve anahtarıyla da dikkati çekiyor.
Uzun yıllar kervansaray olarak tüccarlara hizmet verdikten sonra bir süre ilçe esnafı tarafından depo olarak kullanılan, 2004 yılında orijinaline sadık kalınarak yapılan restorasyonun ardından yeniden kullanımına sunulan han, bugün 22 standart, 2 süit ve 1 han ağa odasıyla otel ve restoran olarak yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.
18, 19. ve 20. yüzyılda inşa edilen ünlü Safranbolu konakları manzarasıyla misafirlerini büyüleyen han, yöreye özgü dekorasyonu, yaklaşık 300 yıl önce yapılmış banyolu ağa odasıyla da misafirlerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.
"DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN BURAYA GELEN MİSAFİRLERİMİZ VAR"
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan hanı işleten İbrahim Dereli, yaptığı açıklamada, yapıldığı dönemde tüccarların bu handa 3 gün boyunca ücretsiz misafir edildiğini söyledi.
Hanın, ilçenin en önemli yapılarından biri olduğunu belirten Dereli, "Han otel işletmeciliği olarak kullanılıyor. İki restoranı var ve gezi alanı olarak kullanılıyor. Misafirlerimiz burayı geziyorlar. Burayı gezenlerden ücret alınmıyor. Dünyanın birçok ülkesinden buraya gelen misafirlerimiz var" diye konuştu.
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