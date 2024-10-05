Prof. Dr. Engin Beksaç, çarşı esnafının da koruyucu özelliğine inandığı için yumurtayı astığını belirterek, "Arasta Çarşısı'nda da çok eski geleneklerden birinin uzantılarını görüyoruz. Yani çok yeni bir şey olsa da bu eski inancın, eski geleneklerin burada daha önce kullanılmış olan yumurtaların akılda kalan bir yansıması olarak günümüze intikal ediyor. Genellikle ilginç bir biçimde bu koruyuculuğun olduğuna dair bir inanç halk arasında mevcut. Yani dünyanın pek çok yerinde deve kuşu yumurtasının bulunabildiği pek çok yerde bu inanış var. Buradaki esnafın da muhtemelen burada bulunan eski bazı örneklerin hafızasında kalmış bir yansıması olarak kullanılan bir deve kuşu yumurtası olgusu var" ifadelerini kullandı.