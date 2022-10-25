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Tarihi bir ekonomik plan: Marshall Planı nedir, hangi ülkeler Marshall Planı'ndan yararlanmıştır?

Tarihi bir ekonomik plan: Marshall Planı nedir, hangi ülkeler yararlanmıştır?

II.Dünya Savaşı sonrasında dünyada baş gösteren ekonomik krizi aşmak için Marshall Planı uygulandı ve birçok ülke savaş sonrasında bu şekilde ayağa kalktı.

Giriş: 25.10.2022 - 12:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • II.Dünya Savaşı sonrasında tüm dünya, büyük kayıplar vermişti. Ülkelerin eski refah seviyesine ulaşması için uzun yıllar ve maddi kaynaklar gerekiyordu. Tam bu noktada devreye giren ABD, birçok ülkenin ayağa kalkmasını sağladı. Peki, Marshall Planı nedir, hangi ülkeler Marshall Planı'ndan yararlanmıştır? Detaylara bakalım...

  • MARSHALL PLANI NEDİR?

    Marshall Planı, II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı, olan bir ekonomik yardım paketidir. 

    Savaş sonrası yaşanan ağır bilanço, beraberinde kıtlık ve büyük kriz de getirmişti. Krizin aşılması ve savaş yaralarının silinmesi için ülkelerin maddi desteğe ihtiyacı vardı.

    Bu plan sayesinde 16 ülke Marshall Planı'ndan yararlandı.

  • MARSHALL PLANINDAN HANGİ ÜLKELER YARARLANDI?

    Amerika'nın 16 farklı ülkeye yaptığı ekonomik yardım paketinde Türkiye de bulunuyor. Diğer, 15 ülke ise şöyle;

    İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, İzlanda, Avusturya, Norveç, Danimarka ve İsveç.

  • Bu ülkelere 6 milyar dolarlık bir yardım yapıldı. ABD’nin, 16 Avrupa ülkesine yaptığı toplam yardımın tutarı 10,3 milyar ila 13,6 milyar dolar arasında tahmin ediliyor.

    ABD şirketlerinin yardım kapsamında Avrupa’da yaptığı yatırımlar sayesinde 1947-1950 yılları arasında madencilik sektöründe  yüzde 38, sanayi ürünlerinde yüzde 58 ve petrol ürünlerinde yüzde 143 artış yaşandı.

  • Marshall yardımından en fazla pay alan ülkeler İngiltere ve Fransa iken en az yardımı alan ülke İspanya olmuştur.

    Bunun dışında kalan ülkeler sırasıyla, şu şekilde yüzdelik pay almıştır;

    - Birleşik Krallık: yüzde 24,

    - Fransa: yüzde 21, 

    - Batı Almanya: yüzde 11, 

    - İtalya: yüzde 11, 

    - Hollanda: yüzde 8, 

    - Yunanistan: yüzde 5, 

    - Avusturya: yüzde 5, 

    - Belçika ve Lüksemburg: yüzde 4, 

    - Bölgesel yardımlar: yüzde 3, 

    - Danimarka, İzlanda, İrlanda, Norveç, Portekiz, İsveç ve Türkiye: yüzde 8. 

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