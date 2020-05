Tarihe not düşecek klip

Murat Şeker, İstanbul'a ve 65 yaş üstü insanlara saygı niteliğinde, tarihe not düşülecek nitelikte 'Sessiz Bayram' adlı bir klip çekti

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ortalık hep bayram yeriydi.

Bu kez öyle değildi.

Murat Şeker, tarihe not düşülecek nitelikte görüntüler kaydetti. Şeker, Ramazan Bayramı'nda boş İstanbul'u kameraya aldı.

Murat Şeker, 'Sessiz Bayram' adlı bir klip çekti. Şeker, sokağa çıkma izni olan 65 yaş üstü insanları ve İstanbul'un simgesel güzelliklerini 'Orson Welles'in 'I Know What It Is to Be Young' adlı şarkısı eşliğinde sundu.

Murat Şeker'in klibini 50 - 60 yıl sonra izleyenler 'Vay canına. Dedelerimiz böyle bir bayram yaşamış' diyecek.