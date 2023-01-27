Tarihe geçen en kötü hız treni kazaları

WILLARD'S WHIZZER, MARRIOTT'S GREAT AMERICA PARK 1980

Bir roller coaster simülasyonu olan Space Journey'de 2010 yılında Çin'de meydana gelen trajik bir kazada altı kişi öldü ve dokuz kişi yaralandı. Kaza, Ecoventure Valley eğlence parkında meydana geldi.

Bir roket fırlatma hissi uyandırmak için tasarlanan yolculuk, ziyaretçileri bir kubbenin altında dönen kabinlere yerleştirdi. South China Morning Post'a göre; ziyaretçilerin oturduğu kabinlerin hepsi ters döndü ve yolcuları fırlattı.

Park operatörleri ve yetkilileri, arabaların neden takla attığını belirleyemedi. Arkasından olaya koltukların fiziksel arızasından yangın ve patlamaya kadar birçok senaryo eklendi. Park yetkilileri, olayın daha önce bir Çin parkında olan hiçbir şeye benzemediği dışında başka ayrıntı vermedi.