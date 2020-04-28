Lionel Messi (Barcelona) v Real Betis

Real Madrid ile şampiyonluk mücadelesinde önde olmasına rağmen bir hafta önce Atletic Bilbao ile berabere kalan Barcelona, Messi'nin hazır olmadığı için yedek olduğu maçta evinde de Real Betis ile oynuyordu. Maç 2-2 devam ederken Messi 56. dakikada oyuna girdi ve iki gol daha atarak Real Madrid'in hayallerini suya düşürdü.