28 NİSAN 2020
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Tarihe damga vuran değişiklikler!

Oyuncu değişikliği, futbolun en ama en önemli konu başlıklarından biridir. Tarih teknik direktörlerin yaptığı maçı getiren veya elindeki maçı rakibe veren değişikliklerle dolu... Sayısız örnekler çıkarılabilir ama bazı değişiklikler var ki bundan 100 sene geçse de unutulmayacak. İşte tarihe damga vuran değişiklikler...

28.04.2020 - 10:30 | Güncelleme: FUTBOL

  • Georginio Wijnaldum (Liverpool) v Barcelona
    Liverpool'un efsanevi geri dönüş yaptığı bu seride devre arasında sakatlanan Andy Robertson'un yerine oyuna giren Wijnaldum 122 saniyede iki gol birden atarak Liverpool'un tarih yazmasını sağladı.

  • Gareth Bale (Real Madrid) v Liverpool
    2018'de oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde maç 1-1 devam ederken 61. dakikada oyuna giren Gareth Bale ilki 3 dakika sonra olmak üzere 2 gol atarak takımına Avrupa'nın en büyük kupasını getirmişti.
  • Robert Lewandowski (Bayern Münih) v Wolfsburg
    2015-2016 sezonunda lige 5'te 5 yaparak başlayan Bayern Münih evinde Wolfsburg'a karşı ilk yarıyı 1-0 geride kapatmıştı. Ne olduysa devre arasında Lewandowski'nin Thiago'nun yerine oyuna girmesiyle oldu. 51 ve 57. dakikalar arasında tam 4 gol birden atan Lewa hem tarihe geçti hem de tarihin en iyi oyuncu değişikliklerinden biri oldu. Maçı Bayern 5-1 kazandı.

  • Lionel Messi (Barcelona) v Real Betis
    Real Madrid ile şampiyonluk mücadelesinde önde olmasına rağmen bir hafta önce Atletic Bilbao ile berabere kalan Barcelona, Messi'nin hazır olmadığı için yedek olduğu maçta evinde de Real Betis ile oynuyordu. Maç 2-2 devam ederken Messi 56. dakikada oyuna girdi ve iki gol daha atarak Real Madrid'in hayallerini suya düşürdü.

  • Mario Götze (Almanya) v Arjantin
    Konu başlığı "oyuncu değişikliği" ise akla gelen ilk isimlerden biri Mario Götze... 2014 Dünya Kupası'nda golsüz eşitlik bir türlü bozulmuyordu. 88. dakikada Miroslav Klose'nin yerine oyuna giren Mario Götze 113. dakikada attığı golle hem tarihe geçti, hem Messi'nin hayallerini yıktı hem de ülkesine Dünya Kupasını getirdi.

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