Tarihçi Profesör İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı 102 yaşında hayatını kaybetti. Hayatı Kırım’dan Petersburg’a, oradan Viyana’ya, İstanbul’a ve Ankara DTCF Rus Dili hocalığına uzanan Şefika Ortaylı uzun yıllar bilim dünyasına hizmet etmişti.

Şefika Ortaylı'nın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

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