Tarhana Osman kimdir?

26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin gıda üretimi ve beslenme konusunda hassasiyet gösteren Tarhana Osman şu sıralar gündemde. Peki, Osman Nuri Koçtürk kimdir? Namı değer ismiyle Tarhana Osman işte biyografisi...
TARHANA OSMAN KİMDİR?
1918 İzmir doğumlu. 1943’te Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden birinciliğiyle mezun oldu. Mezun olduğu yıl, “veteriner teğmen” rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldı. Askeri Veteriner Akademisi’nde asistan olarak çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesi’nde “biyokimya” dalında doktor unvanını aldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Ordu beslenmesinde son gelişmeler ve ABD ordusunda beslenme çalışmaları” konusunda inceleme yapmak üzere ABD’ye gönderildi. Dört yıl sonra yurda döndüğünde, 1953 yılında Askeri Biyoloji Enstitüsü kimyagerliğine atandı. Ankara Tıp Fakültesi Biyokimya Kürsüsünde gıda kontrolü ve hijyen doçenti oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra 1961 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev aldı, daha sonra Tarım Bakanlığı’na geçti.
Bu arada sürekli beslenme konusunda konferanslar verdi, bilimsel yayınlar yaptı. İnsanın bir başka insan tarafından sömürülmesinin biyolojik yönlerini anlattı. 1966 yılında CIA tarafından “Türkiye’de Nötralize Listesi”ne alındı ve “istenmeyen adam” ilan edildi. 1953-1978 yılları arasında 65 kitabı yayınlandı.
“Gıda Emperyalizmi”, “Sessiz Savaş” ve “Açlık Korkusu” en çok tanınan kitapları… Tarım Bakanlığı’ndan ayrıldıktan sonra tam gün Ankara Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. 1972 yılında kendini emekliye ayırdı. İşçi sendikaları ve kooperatiflere danışmanlık yaptı. Bülent Ecevit döneminde CHP Ankara Milletvekili adayı oldu, seçilemedi. 12 Eylül’de tutuklandı, bir süre cezaevinde yattı, çıktıktan sonra içe dönük bir yaşam sürdü. 1994 yılında Ankara’da vefat etti.
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