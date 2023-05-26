Tarhana Çorbası Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Tarhana Çorbası Dolapta Kaç Gün Dayanır?

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Tarhana Çorbası Bozulur Mu?

Tarhana çorbası hem şifalı lezzeti hem de kolay muhafaza koşullarına sahip olması nedeniyle en çok yapılan çorba türlerinden biridir. Saklama koşullarına özen gösterildiğinde ilk günkü tazeliğini koruyan tarhana çorbası, saklama süresi boyunca lezzetini kaybetmez. Peki nasıl? Tarhana çorbası nasıl saklanmalı? Aşağıdaki maddelere göz atarak, tarhana çorbasının saklama koşulları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Tarhana Çorbası Kaç Gün Dayanır?

Tarhana çorbası kaç günde bozulur ? Eğer doğru şekilde muhafaza ederseniz tarhana çorbasını yaklaşık 2-3 gün tüketebilirsiniz. Üstelik besin değerini kaybetmeden ve sağlıklı bir şekilde…

? Eğer doğru şekilde muhafaza ederseniz tarhana çorbasını yaklaşık 2-3 gün tüketebilirsiniz. Üstelik besin değerini kaybetmeden ve sağlıklı bir şekilde… Tarhana çorbasının aynı gün tüketilmesi önerilse de buzdolabında saklanabilir. Muhafaza etmek için bulunduğu tencere yeterli olacaktır. Ancak tarhana çorbasından çok az kaldıysa cam bir kavanozda, ertesi gün tüketmek üzere saklayabilirsiniz.

Tarhana çorbası dolaba kaldırıldıktan sonra üstü mutlaka kapatılmalıdır. Açık kaldığında yeterli derecede besin değerini koruyamaz.

Önerilen günler içerisinde tüketeceğiniz kadar tarhanayı başka bir tencereye alarak ısıtmaya özen gösterin. Kalan çorba, buzdolabında beklemeye devam edebilir. Eğer gereğinden fazla ısıttıysanız kalan tarhana çorbasını tekrar dolaba kaldırmayın ve tüketmeyin.

Eğer tüm bu koşulları yerine getirdiyseniz ve yine de tarhanada bozulma meydana geldiyse buzdolabının soğukluk derecesini kontrol edin. Çorbada; doku, koku ve tat değişimi varsa tüketimi mutlaka durdurun.

Eğer tarhana çorbası, yaptıktan sonra oda sıcaklığında uzun süre kaldıysa kokusunu kontrol edin. Tadında ve kokusunda bir ekşime meydana geldiyse buzdolabına kaldırmayın ve tüketmeyin. Sıcakta kalan tarhana çorbası, tüm besin değerini hızlı bir şekilde kaybeder.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk