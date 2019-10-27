"EVLENİRSEM GELİNLİĞİMİ KENDİM DİKERİM"



Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin, "Tekrar evlenirseniz gelinlik giyer misiniz?" sorusuna, "Tabii ki giyerim. Hatta ilk düğünümde gelinliğimi ben dikmiştim. Eğer evlenirsem yine ben dikerim ve giyerim" yanıtını vermişti.