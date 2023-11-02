Tardienta: 0 - Getafe: 12 MAÇ SONUCU

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Getafe'nin gollerini 7. dakikada John Patrick, 15 ve 54. dakikalarda Mason Greenwood, 30. dakikada Anthony Lozano, 33. dakikada Jordi, 35, 56, 63. dakikalarda Oscar Rodriguez, 68. dakikada Domingos Duarte, 73. dakikada Latasa, 78 ve 85. dakikalarda ise Borja Mayoral kaydetti.

Bu sonucun ardından Gefate bir üst tura yükselirken Tardienta turnuvaya veda etti.