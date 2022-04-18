Tuzlu ve tatlı besinlerle beraber tüketimi tercih edilebilen tarçın kullanıldığı yere göre farklı lezzetler sunmaktadır. Lezzeti pek çok kişi tarafından beğenilen tarçının şaşırtan faydaları, tarçın neye iyi gelir, faydaları ve zararları neler? Konularını içeren içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

Tarçın Faydaları

Tarçının sayısız faydalarından öne çıkanları aşağıda sıralanmıştır;

Tarçını düzenli kullanan kişilerin kan şekeri normale döner ve kanda pıhtılaşma önlenir.

Mantar başta olmak için çeşitli enfeksiyonlara iyi gelen tarçın özellikle tırnak mantarını ortadan kaldırabilir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Sindirim ve mide problemleri tarçın ile önlenebilir.

Tarçını sık ve düzenli tüketen kişilerin kolon ve mide kanserine yakalanma riski azalır.

Kemik gelişimini ve güçlenmesini sağlar.

Kötü kokuları azaltan tarçın bakterileri de yok eder.

Zihinsel bir rahatlama sağlayan tarçın stresin de azalmasına yardımcı olur. Ayrıca unutkanlık için faydalı olan tarçın Alzheimer hastalığına karşı da korur.

Tarçının psikolojik etkileri arasında dikkat eksikliği ve konsantrasyon sorunlarını azaltması da yer almaktadır.

Tarçın yorgunluğun azalmasını sağlar ve kaslardaki ağrıların azalmasını sağlar.

Tarçını düzenli kullanan kişilerde kolesterol düşerek normale döner.

Ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olan tarçın diş ve diş etindeki zararlı bakterileri de yok eder.

Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi rahatsızlıklar tarçınla tedavi edilebilir.

Tarçın baş ağrısına iyi gelir genel olarak ağrı kesici özelliği vardır.

Tarçın kanda bulunan oksijen oranının arttırırken kan akışını da hızlandırır.

Tarçın Parkinson hastalığına karşı da kullanılabilir.

Tarçının Zararları

Pek çok sağlıklı üründekine benzer şekilde tarçın da gereğinden fazla tüketildiğinde çeşitli zararları olabilmektedir.

İşte tarçının öne çıkan zararları;

Tarçının fazla tüketimi karaciğer yetmezliği sorununa neden olabilmektedir.

Tarçın cilt için kullanıldığında kimi zaman tahriş edici etkide bulunabilir.

Olması gerekenden fazla tüketildiği zaman kalp çarpıntısına yol açabilir.

Boğulmaya neden olabilme ihtimalinden dolayı su olmadan tarçın tozunun yutulması tavsiye edilmez.

Tarçının fazla tüketimin mide hasarına neden olabilir.

Bilinçsiz bir şekilde tarçın kullanımının arttırılmasına böbreklere de zarar verebilir.

Özellikle hamilelik döneminde rahim kasılmalarına neden olabildiği için tarçın tüketimi tavsiye edilmez.

Tarçın Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Tarçının faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle üzerinde durulan bir konudur. Saraçoğlu düzenli tarçın tüketen kişilerin faranjit sorunlarının ortadan kalktığının altını çizmiştir. Ayrıca tarçın tüketiminin romatizma hastalıklarına da iyi geldiğini belirten Saraçoğlu tarçın kullanan kişilerin yüksek tansiyon hastası olma riskinin azaldığını da eklemiştir. Ancak tarçının abartı kullanımını önermeyen Saraçoğlu tarçını alışkanlık haline getirmeden kürler şeklinde kullanmanın daha faydalı olduğundan bahsetmiştir.

Tarçın Şeker Hastalığına İyi Gelir Mi?

Tarçının sayısız faydalarından biri de şeker hastalığına iyi gelmesidir. Tarçın sayesinde kan şekeri kontrol edilebilir. Hatta her gün yarım çay kaşığı tarçın tüketiminin şeker hastalığına önemli seviyede fayda sağladığı belirtilmiştir.

Tarçın Neye İyi Gelir?

Tarçın hem cilde hem de iç organlara iyi gelen bir baharattır. Ciltteki enfeksiyonlara, döküntülere, siyah nokta ve sivilcelere iyi gelen tarçın aynı zamanda kalp hastalıkları, romatizma ve diyabeti de önlemekte ve iyi gelmektedir. Ayrıca tarçın anne sütünü de arttırdığından önemli bir besindir.

Tarçın Cinselliğe Faydalı Mı?

Tarçının bedeninin sıcaklığını yükseltip cinsel açıdan uyarıcı bir tarafı da vardır. Dolayısıyla tarçın cinselliğe de faydalıdır. Pek çok parfümde de kullanılan tarçın kokusu afrodizyak etkisi sağlayarak hormonları harekete geçirir.

Tarçın Kilo Verdirir Mi?

Tarçın kilo verdirir mi sorusunun yanıtı kesinlikle evettir. Çünkü tarçının yağ yakımı ve metabolizmayı hızlandırma, sindirimi düzenleme gibi faydaları bulunmaktadır.