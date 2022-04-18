Sütün saymakla bitmeyen faydaları

Sütün Faydaları
Sayısız faydaları sütün öne çıkan faydaları sizin için sıralandı;
- Süt gelişim ve büyümeyi destekler.
- Hastalıklara karşı vücudun direncini korur ve arttırır.
- Süt kemik erimesi rahatsızlığına iyi gelir.
- Süt sayesinde vücudunuz enfeksiyonlarla savaşabilir.
- Sütün cilde faydası yaşlanmayı önlemesidir.
- Beyne gereken enerji sütten gelmektedir.
- Süt saçı hızlı uzatır.
- Süt sayesinde tırnaklar sağlamlaşır.
- İshal problemi olanlar sütten fayda görecektir.
- Süt ödem sorununu da çözer.
- Süt dişlerin erken çürümesini engeller.
- Yüksek tansiyon sütle düşürülür.
- Göğsü yumuşatan süt öksürüğü geçirir.
- Süt sayesinde sindirim sistemi düzenlenir.
- Mide rahatsızlıklarına iyi gelen süt özellikle ülseri iyileştirir.
- Süt bedenin ihtiyacı olan K, E, A, B, C ve D vitaminlerini almasını sağlar.
- Süt sayesinde kan daha kolay pıhtılaşır.
- Süt kilo kontrolüne yardımcı olur.
- Uykusuzluk sorunun çözümlenmesini sağlar.
Sütün Zararları
Her faydalı besinin faydası olduğu gibi zararı da bulunmaktadır. Sütün fazla tüketimi sindirime zarar vererek ishale neden olabilir. Ayrıca sütün içerisinde bulunan laktoza ya da sütün kendisine alerjisi olan kişiler için süt zararlıdır. Bunların dışında sizler için sütün zararlarını sıraladık;
- Fazla süt tüketimi sivilce oluşumuna yol açar.
- Cildin lekelenmesine neden olabilir.
- Hazımsızlık ve şişkinliğe yol açabilir.
- Sindirim sistemini tahrip edebilir. Bunun sonucunda ishal yapar.
- Mide ekşimesi gibi bazı sorunlara neden olabilir.
Sütün Faydaları İbrahim Saraçoğlu
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’da sütü özel olarak ele almıştır. Ancak inek sütünün yetişkinler için faydalı olmadığını ısrarla vurgulamaktadır. Saraçoğlu süte yetişkinlerin ihtiyacı olmadığını hatta sütün onlara zarar verdiğini pek çok röportajında dile getirmiştir. Hatta Saraçoğlu’nun süte dair yorumları ezber bozan niteliktedir. Saraçoğlu’na göre sütte kazein proteini vardır ve süt pek çok amino asidin birleşimidir. Özellikle sütün içinde kükürtlü amino asitler yoğun olarak bulunduğu için iddiaların tersine süt kemik erimesine iyi gelmemekte neden olmaktadır.
Sütün Yetişkinlerde Faydaları Neler?
Sütün yalnızca çocuklara değil yetişkinlere de faydalı olduğunu belirten uzmanlardır. Özellikle kadınlarda görülen osteoporoza benzer kemik hastalıkları ve kemik erimelerinde süt faydalıdır. Ayrıca sütün içindeki fosfor ve kalsiyum miktarı diş ve kemiklerin güçlü olması için gerekmektedir.
Süt İçmek Neye İyi Gelir?
Sütün faydaları saymakla bitmez. Genel olarak süt mide rahatsızlıklarına ve kemiklerin sağlıklı olmasına iyi gelmektedir. Ayrıca bedenin bütün yükünü taşıyan kemikleri güçlendiren sütün vücudun dirayetli ve güçlü olmasını sağlar. Süt sayesinde ciltteki yıpranma ve yaşlanmalar önlenebilir. Vücudun mikroplara karşı dirençli olmasına da yine süt iyi gelir.
Sütün Cilde Faydaları
Sütün pek çok faydası yanında ciltte önemli bir yere sahiptir. İşte sütün cilde faydaları;
- Kurumuş ciltleri canlı hale getirir.
- Cildin onarımını sağlar.
- Cildin erken kırışmasının önüne geçer.
- Cildin pürüzlerden arınmasını sağlayan süt akneler için de iyi bir çözümdür.
- Süt cildi lekelerden de arındırır.
Okul Öncesi Çocuklara Süt Faydalı Mı?
Genel olarak sütte kemiklerin sağlıklı gelişimi için gereken protein, kalsiyum, magnezyum ve fosfor bulunur. Çocuklarda gelişimlerini tamamlamak ve kemik hastalıklarından korunmak için süte ihtiyaç duyalar. Süt çocuklar için çok faydalıdır. Ancak çocuklar için yağlı sütler önerilmektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!