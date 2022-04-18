Sütün saymakla bitmeyen faydaları

Sütün Faydaları

Sayısız faydaları sütün öne çıkan faydaları sizin için sıralandı;

Süt gelişim ve büyümeyi destekler.

Hastalıklara karşı vücudun direncini korur ve arttırır.

Süt kemik erimesi rahatsızlığına iyi gelir.

Süt sayesinde vücudunuz enfeksiyonlarla savaşabilir.

Sütün cilde faydası yaşlanmayı önlemesidir.

Beyne gereken enerji sütten gelmektedir.

Süt saçı hızlı uzatır.

Süt sayesinde tırnaklar sağlamlaşır.

İshal problemi olanlar sütten fayda görecektir.

Süt ödem sorununu da çözer.

Süt dişlerin erken çürümesini engeller.

Yüksek tansiyon sütle düşürülür.

Göğsü yumuşatan süt öksürüğü geçirir.

Süt sayesinde sindirim sistemi düzenlenir.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelen süt özellikle ülseri iyileştirir.

Süt bedenin ihtiyacı olan K, E, A, B, C ve D vitaminlerini almasını sağlar.

Süt sayesinde kan daha kolay pıhtılaşır.

Süt kilo kontrolüne yardımcı olur.

Uykusuzluk sorunun çözümlenmesini sağlar.

Sütün Zararları

Her faydalı besinin faydası olduğu gibi zararı da bulunmaktadır. Sütün fazla tüketimi sindirime zarar vererek ishale neden olabilir. Ayrıca sütün içerisinde bulunan laktoza ya da sütün kendisine alerjisi olan kişiler için süt zararlıdır. Bunların dışında sizler için sütün zararlarını sıraladık;

Fazla süt tüketimi sivilce oluşumuna yol açar.

Cildin lekelenmesine neden olabilir.

Hazımsızlık ve şişkinliğe yol açabilir.

Sindirim sistemini tahrip edebilir. Bunun sonucunda ishal yapar.

Mide ekşimesi gibi bazı sorunlara neden olabilir.

Sütün Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’da sütü özel olarak ele almıştır. Ancak inek sütünün yetişkinler için faydalı olmadığını ısrarla vurgulamaktadır. Saraçoğlu süte yetişkinlerin ihtiyacı olmadığını hatta sütün onlara zarar verdiğini pek çok röportajında dile getirmiştir. Hatta Saraçoğlu’nun süte dair yorumları ezber bozan niteliktedir. Saraçoğlu’na göre sütte kazein proteini vardır ve süt pek çok amino asidin birleşimidir. Özellikle sütün içinde kükürtlü amino asitler yoğun olarak bulunduğu için iddiaların tersine süt kemik erimesine iyi gelmemekte neden olmaktadır.

Sütün Yetişkinlerde Faydaları Neler?

Sütün yalnızca çocuklara değil yetişkinlere de faydalı olduğunu belirten uzmanlardır. Özellikle kadınlarda görülen osteoporoza benzer kemik hastalıkları ve kemik erimelerinde süt faydalıdır. Ayrıca sütün içindeki fosfor ve kalsiyum miktarı diş ve kemiklerin güçlü olması için gerekmektedir.

Süt İçmek Neye İyi Gelir?

Sütün faydaları saymakla bitmez. Genel olarak süt mide rahatsızlıklarına ve kemiklerin sağlıklı olmasına iyi gelmektedir. Ayrıca bedenin bütün yükünü taşıyan kemikleri güçlendiren sütün vücudun dirayetli ve güçlü olmasını sağlar. Süt sayesinde ciltteki yıpranma ve yaşlanmalar önlenebilir. Vücudun mikroplara karşı dirençli olmasına da yine süt iyi gelir.

Sütün Cilde Faydaları

Sütün pek çok faydası yanında ciltte önemli bir yere sahiptir. İşte sütün cilde faydaları;

Kurumuş ciltleri canlı hale getirir.

Cildin onarımını sağlar.

Cildin erken kırışmasının önüne geçer.

Cildin pürüzlerden arınmasını sağlayan süt akneler için de iyi bir çözümdür.

Süt cildi lekelerden de arındırır.

Okul Öncesi Çocuklara Süt Faydalı Mı?

Genel olarak sütte kemiklerin sağlıklı gelişimi için gereken protein, kalsiyum, magnezyum ve fosfor bulunur. Çocuklarda gelişimlerini tamamlamak ve kemik hastalıklarından korunmak için süte ihtiyaç duyalar. Süt çocuklar için çok faydalıdır. Ancak çocuklar için yağlı sütler önerilmektedir.