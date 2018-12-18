ABD'li ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun Hollywood'daki evine hırsız girdi.

TMZ'de yer alan habere göre, ünlü yönetmen gece geç saatlerde evde duyduğu iki erkek sesiyle uyandı.

Tarantino, eve açık olan pencereden girdiği belirlenen iki hırsıza karşı dirense de, hırsızlar evden kaçmayı başardı.

Habere göre, hırsızlar evde birkaç eşya ve mücevher çalarak beraberlerinde götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Los Angeles polisinin, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızların kimliğini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.