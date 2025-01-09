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        Haberler Magazin Tanyeli'ye sürpriz doğum günü partisi - Magazin haberleri

        Tanyeli'ye sürpriz doğum günü partisi

        Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli için ailesi ve yakın arkadaşları sürpriz doğum günü partisi organize etti. Kutlamaya; Cenk Eren, Yonca Evcimik, şarkıcı Zara, Fatih Ürek ve Seda Üren gibi isimler katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 08:30 Güncelleme: 09.01.2025 - 08:30
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        Tanyeli'ye sürpriz parti
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Tanyeli için Etiler'deki bir mekânda ailesi ve yakın arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü partisi organize edildi. Kutlamaya; Cenk Eren, Yonca Evcimik, şarkıcı Zara, Fatih Ürek ve Seda Üren gibi isimler katıldı.

        Kutlama, uzun süredir tedavi gören Tanyeli için moral kaynağı oldu.

        "ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Gecenin ilerleyen saatlerinde mikrofonu eline alan Tanyeli, duygusal bir konuşma yaptı ve "Bu özel günde beni yalnız bırakmayan aileme ve yakın dostlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Tanyeli ayrıca arkadaşlarının desteği ile moralini yüksek tutmaya çalıştığını ifade etti.

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        #Tanyeli

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