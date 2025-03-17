TANYELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Türkiye’nin en ünlü oryantal dansçılarından biri olarak anılan Tanyeli, 15 Ocak 1971 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli’nin bir kız kardeşi ve bir abisi vardır. Ailesi henüz o iki yaşında iken dağılan Tanyeli’nin çocukluk yılları Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçmiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun ardından babaannesinin yanına verilen Tanyeli, 12 yaşında evden kaçarak İstanbul'a gelmiştir ve şarkıcılık yapan annesini aramıştır ve zorluklarla bulduğu annesiyle birlikte yaşamaya başlamıştır. Annesi trafik kazası geçiren Tanyeli, annesi ve iki kardeşine bakmak zorunda kalmıştır.

Tanyeli, ilk olarak mağaza satış temsilcisi olarak iş hayatına atılmıştır. 1980'li yıllardan itibaren oryantal dans alanında adını duyurmaya başlayan Tanyeli, Türkiye'nin önemli oryantal dansçılarından biri olarak ün kazanmıştır. Kariyeri boyunca oryantal dansçılığın yanı sıra oryantal dans eğitmenliği ve çeşitli televizyon yarışmalarında jüri üyeliği yapmış, ayrıca bir kitap ve üç albüme imza atmıştır.