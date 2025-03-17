Tanyeli'den acı haber! Tanyeli kimdir, kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi?
Türkiye'nin en ünlü oryantal dansçılarından biri olarak anılan Tanyeli 2,5 senedir pankreas kanseri ile mücadele ediyordu. Durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edilmişti. Ünlü isimden acı haber geldi. Vefat haberi sonrasında "Tanyeli kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?" soruları gündeme geldi. İşte Tanyeli hayatı hakkında merak edilenler...
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Ünlü isim Tanyeli, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen Tanyeli hayatını kaybetti. İşte Tanyeli hayatı ve kariyeri...
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ÜNLÜ İSİMDEN ACI HABER!
2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, 53 yaşında hayatını kaybetti.
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TANYELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Türkiye’nin en ünlü oryantal dansçılarından biri olarak anılan Tanyeli, 15 Ocak 1971 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli’nin bir kız kardeşi ve bir abisi vardır. Ailesi henüz o iki yaşında iken dağılan Tanyeli’nin çocukluk yılları Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçmiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun ardından babaannesinin yanına verilen Tanyeli, 12 yaşında evden kaçarak İstanbul'a gelmiştir ve şarkıcılık yapan annesini aramıştır ve zorluklarla bulduğu annesiyle birlikte yaşamaya başlamıştır. Annesi trafik kazası geçiren Tanyeli, annesi ve iki kardeşine bakmak zorunda kalmıştır.
Tanyeli, ilk olarak mağaza satış temsilcisi olarak iş hayatına atılmıştır. 1980'li yıllardan itibaren oryantal dans alanında adını duyurmaya başlayan Tanyeli, Türkiye'nin önemli oryantal dansçılarından biri olarak ün kazanmıştır. Kariyeri boyunca oryantal dansçılığın yanı sıra oryantal dans eğitmenliği ve çeşitli televizyon yarışmalarında jüri üyeliği yapmış, ayrıca bir kitap ve üç albüme imza atmıştır.