Tanyeli, hastane ücreti hakkında açıklama yaptı

Öncesinde asılsız bir iddiaya cevap veren Tanyeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "İnşallah bu son olur. Operasyona girmeden önce bu paylaşımı yapmayı borç bilirim. Allah korusun, girerim de sağ çıkamam diye açıklama yapma ihtiyacı duydum. Bugün kendini bilmez bir densiz, arkadaşlarımı arayıp , bütün dostlarımın hastane kafeteryasına borcu olduğunu söylemiş. Öyle bir şey yok.