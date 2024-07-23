Tanyeli: Katlanmak çok zor
Yaklaşık bir yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, eşi İlker Sünnili ile evliliklerinin 11'inci yılını kutladı. Çift, hastalık süreci ve evlilikleriyle birlikteliklerine dair samimi açıklamalarda bulundu
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; uzun bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, eşi İlker Sünnili ile evliliklerinin 11'inci yıl dönümünü Beyoğlu'ndaki bir otelde kutladı.
Eşinin hastalık sürecinde kendisini bir an bile yalnız bırakmadığını söyleyen Tanyeli, İlker Sünnili'nin eski eşini kanserden kaybettiğini açıkladı.
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"EŞİME 'GİT HAYATINI KUR' DEDİM"
Tanyeli; "Bizim için çok güzel bir gün. 1.5 yıldır çok zorlu bir mücadeleden geçiyoruz. Ben ona 2 veya 3 kere de 'Git' dedim. Çünkü bu süreci yaşayan için çok zor. Hayatımda ilk defa kendimi düşünür oldum, çok hırçınlaştım, çok öfkeli anlarım oldu. Bu süreci yaşayan kadar yaşayanın yanında olmak da çok, çok ağır bir süreç. Çünkü katlanmak çok zor. Fiziksel olarak değişiyoruz ve bazen ruh hali olarak değişiklikler yaşıyoruz. Bu süreçte birkaç kez eşime dedim ki 'Git kendine bak, kendi hayatını kur. Ben kendime katlanamıyorum başkasının bana katlanması daha zor.' Ama gitmedi, o eski eşini de kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım.
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"11 YILDA HARİKA ZAMANLARIMIZ OLDU"
İlker Sünnili ise "11 yılda harika zamanlarımız oldu. Zor zamanlarımız oldu, harika zamanlarımız oldu. Koşturduğumuz anlar oldu ama bir şekilde hayat devam ediyor. Şu anki hayatımız Allah'a şükür güzel ama çok daha güzel olacak. Zor bir süreç atlatıyoruz bu günler de geçecek. En önemli şey sabır, sabırlı olmak zorundasınız. Korkular ister istemez oluyor ama Rabbim yol gösteriyor. Hastanede hiç tanımadığımız insanlar geldiler şifa için kendi yöntemlerini uyguladılar, okumaya gelenler oldu hiç tanımadıklarımız geldi. 'Ben yurt dışından Tanyeli için geldim' diyenler oldu. Okunmuş sular geldi bir çok şey geldi. Biz birbirimize karşı gerçek sevgiyi bulmuş insanlarız. Ben kendi karakterime göre ve kendi adıma göre yapmam gereken neyse onu yapıyorum" diyerek eşi Tanyeli'yi duygulandırdı.
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"DOSTLARIM İYİ Kİ VAR"
Tanyeli, bu süreçte yanında olan dostları hakkında da konuştu. Bir çok ünlü ismin ve dostunun kendisine vefa örneği sergilediğini dile getiren Tanyeli; "Mahremime aldığım, anlayabildiğim ya da yanlarında gülebildiğim insanlar benim için çok kıymetli. Camiada böyle çok dostum vardır. En doğal halimle bu insanların yanında ağlayabilirim, üzülebilirim, hastalıktan dolayı ağrılarım olur onlardan hiç çekinmem. Bu özel günde de bu özel insanlar yanımda olsun istedim. Hepsi benim için çok kıymetli çünkü çok uzun yol arkadaşlarım. Hepsi çok eski dostlarım. İyi ki var" diye konuştu.
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"YARININ NE GETİRECEĞİ BELLİ DEĞİL"
Geceye katılan isimler arasında yer alan Zara da; "Ben, Çeşme'den apar topar geldim. İnsan dostlarıyla her anını paylaşabildiği an çok zengin. Bence zenginliğin tanımı maddi olarak değil. İnsanın dostlarının yanında olması bence en büyük zenginlik. Yarının ne getireceği çok da belli değil. O yüzden ben de Tanyeli'nin yanında olmak istedim. Onun bu hayata sımsıkı sarılması, vefası bizi ve doktorlarını çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.