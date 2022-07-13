Tanyeli'den haber var

HABERTURK.COM

2014 yılında İlker Sünneli ile nikah masasına oturan oryantal Tanyeli, eşiyle birlikte Avustralya'ya yerleşmişti. Ünlü isim, 99 kilo olunca mide ameliyatı olmak için geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmişti.

Operasyonu başarılı geçen Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"EN ZORUNU KOLAY ATLATTIK"

Eşiyle yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafını yayınlayan Tanyeli, gönderisinde "Bursa'dan sevgiler... Mide ameliyatımın üzerinden 20 gün geçti, en zorunu kolay atlattık. Ben artık her türlü sebzenin pürelerini yemeye başladım ve günlük yarım saatlik yürüyüşlerime devam ediyorum, bu fotoğraf karesi eşimle yaptığımız yürüyüşten... Bu ameliyattan sonraki süreci benim için kolaylaştıran en önemli şey, dualar oldu. Bu aralar dualarım bütünün ve bizlerin hayrı için." ifadelerini kullandı.