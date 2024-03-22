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        Haberler Gündem Teyit Tansu Çiller'den Can Yücel iddialarına açıklama

        Tansu Çiller'den Can Yücel iddialarına açıklama

        Eski başbakanlardan Tansu Çiller, sosyal medyada "Can Yücel'i çağırıp kendisi için şiir yazmasını istediği" şeklinde yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Çiller açıklamasında, "Tümüyle hakikat dışı olan bu iddia, bana ve merhum Can Yücel'in şahsına karşı açık bir iftiradır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:27
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        Tansu Çiller'den Can Yücel iddialarına açıklama
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        Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in, 1999 yılında hayatını kaybeden Can Yücel'den yaşadığı dönemde kendisi için bir şiir yazmasını istediği iddia edildi.

        Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine Çiller'den açıklama geldi.

        Çiller, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin bölünmüşlük üzerinden siyaset yapanlar nedeniyle birbirlerini karalayan düşman taraflara dönüştüğünü belirtti.

        Bunun sonucunda, insanların siyaseten mantık ve hakikat sınırlarının dışında karalamalara hedef olduğunu, bu durumların bölünmeyi daha da derinleştirdiğini kaydeden Çiller, "Sosyal medyada yer alan, benim Can Yücel'i çağırarak 'Bana şiir yazın' dediğim söylemi bunun en belirgin örneklerindendir. Tümüyle hakikat dışı olan bu iddia, bana ve merhum Can Yücel'in şahsına karşı açık bir iftiradır." ifadelerini kullandı.

        CAN YÜCEL KİMDİR?

        21 Ağustos 1926'da İstanbul'da doğdu. Milli Eğitim eski bakanlarından Hasan Ali Yücel'in oğludur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü ve İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Uzun süre Fransa'da Paris ve İngiltere'de yaşadı. Yurda dönüp 1953'te Kore Savaşı'na katılan Türk birliğinde askerliğini tamamladı. Tekrar İngiltere'ye gitti. Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. 1963'te Türkiye'ye döndükten sonra Marmaris'te bir süre turist rehberi olarak çalıştı. Ardından İstanbul'a yerleşti. Bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını sürdürdü. İstanbul'da Vatan, Demokrat, Söz gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Önce İzmir'e oradan da Muğla'nın Datça ilçesine taşındı. 12 Ağustos 1999'da yaşamını yitirdi.

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        #Tansu Çiller
        #Can Yücel
        #şiir
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