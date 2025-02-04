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        Haberler Gündem Tanju Özcan'dan, tutuklanan belediye personeli ile itfaiyecilere hizmet şeref belgesi

        Tanju Özcan'dan, tutuklanan belediye personeli ile itfaiyecilere hizmet şeref belgesi

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan belediye başkan yardımcısı, itfaiye müdürü ve itfaiye çalışanının eşleri ile itfaiye müdürlüğü çalışanlarına hizmet şeref belgesi verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 20:59 Güncelleme: 04.02.2025 - 20:59
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        Tanju Özcan'dan, tutuklanan personele şeref belgesi
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        Kayak merkezi Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban ile itfaiye personeli İrfan Acar'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan belediye çalışanlarına destek vermek için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile belediye çalışanları ve mahalle muhtarları İtfaiye Müdürlüğü'nde toplandı.

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        "BAŞKAN YARDIMCIMIZ VE 2 İTFAİYECİMİZ İÇERDE, GERÇEK SORUMLULAR DIŞARDA VE KORUNUYOR"

        Törende konuşan Başkan Özcan, itfaiye ekiplerinin 45 dakika gibi bir sürede buzlu yolda olay yerine ulaştıklarını belirterek, "Öyle bir şey oldu ki biz devletin yetkili kurumlarının itfaiyecilere ertesi gün teşekkür edeceğini düşünürken gerçek sorumluları korumak için birileri itfaiyeci arkadaşlarımızı içeriye attı. Yangını söndürmek için kendi hayatını ortaya koyan, yanma tehlikesiyle karşılaşan iki itfaiyecimiz ve başkan yardımcımız içeride, gerçek sorumlular dışarıda ve korunuyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunun ne hukuk sisteminde yeri var, ne adalet anlayışımızda yeri var, ne de vicdan anlayışımızda, ahiret inancımızda yeri var. At sen suçlu olmayan garibanı içeri, gerçek suçlular, gerçek sorumlular dışarıda olsun. Bunu ne kul kabul eder ne Allah kabul eder. O yüzden bu soruşturmayı yürütenlerin vicdanına sesleniyorum. Bir an önce itfaiyeci kardeşlerimizi bırakın" dedi.

        Başkan Özcan konuşmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in eşi Gülten Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban'ın eşi Yasemin Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın eşi Tuğba Acar ve itfaiye personeline hizmet şeref belgesi verdi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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